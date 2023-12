Banco é assaltado por homens com roupa de empresa de limpeza

Uma agência bancária foi roubada, nesta quinta-feira (14), na Rua Elói Teixeira, em Queimados, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, os assaltantes entraram no estabelecimento disfarçados com a roupa de uma empresa de limpeza. O assalto ocorreu antes do horário de atendimento ao público. Testemunhas relataram que três pessoas saíram de um carro prata e anunciaram o crime.



Ainda de acordo com agentes do 24° BPM (Queimados), os homens roubaram as armas de dois vigilantes e fugiram com o dinheiro.

Segundo informações iniciais, o grupo levou cerca de R$ 400 mil em uma ação que durou 30 minutos. Não houve feridos.