Pastor e esposa são presos em SG sob acusação de estupro de menor de 6 anos

Os pais adotivos de uma criança de 6 anos foram presos, nesta terça-feira (12), sob acusação de estupro contra a própria filha, em São Gonçalo. Agentes do sistema de segurança pública Segurança Presente de Niterói localizaram o casal em um bar próximo da BR-101, na altura do bairro Jardim Catarina.

A denúncia sobre o estupro aconteceu em 2021, após a criança reclamar de dores abdominais e ardência ao urinar para uma funcionária do Serviço de Acolhimento Familiar de São Gonçalo. O homem, de 62 anos, é pastor evangélico da Assembleia de Deus Palavra de Vida. e acordo com as investigações, a vítima teria relatado que o pai adotivo, entre outras coisas, a "beijava na boca, passava a mão no peito e a colocava sentada no colo de uma forma que ela não gostava". Além disso, a mãe, de 61 anos, foi acusada de agredir e obrigar a menina a comer pimenta.

O casal foi encaminhado à 74ª DP (Alcântara) e, em seguida, encaminhado para o sistema prisional. Eles vão responder por maus-tratos e estupro de vulnerável.

Outro caso - Nesta segunda-feira (11), A.A.R.D, de 8 anos, foi morta pelo próprio pai no bairro São Lourenço, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. As investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) apontaram que a menina vinha sofrendo tortura. Natural do Benin, na África, Ilias Olachegoun Adeniyi Adjafo, de 30 anos, foi preso em flagrante.