Segurança Presente prende homem por estelionato em Niterói

Agentes do Segurança Presente de Niterói detiveram um homem, de 32 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto por fraude e estelionato. Ele estava em uma motocicleta no momento da abordagem dos policiais, que aconteceu nesta quarta-feira (13 de dezembro), em Icaraí. O criminoso foi encaminhado para a 76ª Delegacia de Polícia, em Niterói.

O preso é investigado por diversos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. De acordo com as informações levantadas pela equipe do Niterói Presente, a organização criminosa que ele pertencia atuava, sobretudo, em postos de combustíveis.

O acusado tem outras três passagens pela polícia, por desobediência, estelionato e outras fraudes.