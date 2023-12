Advogado é preso suspeito de acobertar filho que matou segurança em Niterói

Um advogado foi preso na última quinta-feira (14), após se entregar voluntariamente na 76ª DP, no Centro de Niterói. O homem está sendo acusado de acobertar o filho, menor de idade, no assassinato de um segurança de 32 anos, Leandro Oliveira Lopes da Silva, em setembro.

Na madrugada do dia 30 de setembro, a vítima foi até uma barraquinha de cachorro-quente, em frente à boate em que trabalhava, na Rua Barão do Amazonas, no Centro de Niterói, quando uma discussão com outros dois clientes começou. Após o fim da discussão, Leandro teria voltado ao trabalho, quando foi surpreendido pelos dois jovens com quem havia se desentendido mais cedo e um terceiro homem, que saiu do veículo em que estava e começou a agredir o segurança.

Os dois jovens também partiram para cima de Leandro, porém um deles portava uma faca, e golpeou a vítima com sete facadas nas costas. Leandro foi deixado caído no chão, enquanto os agressores fugiram do local do crime.

Leandro foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), mas após 10 dias internado, acabou não resistindo aos ferimentos.

Ambos os adolescentes responsáveis pelo crime já haviam sido apreendidos em outubro, mas o advogado ainda era considerado foragido. Ele se entregou à Justiça na última quinta-feira (14).