Acusados de matar homem com golpes de espada são detidos em Niterói

Dois menores de idade foram apreendidos pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (11), próximo ao Ponto Cem Réis, em Niterói. A dupla é acusada de ter atacado o segurança Leandro Oliveira Lopes, de 32 anos, com uma espada na entrada de uma boate em Niterói. O homem chegou a ficar internado por quase uma semana, mas morreu na última sexta (06).

Segundo policiais da 76ª DP (Niterói), os acusados foram encontrados em casa e levados à Delegacia. De lá, foram conduzidos à sede do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), na Zona Norte do Rio. A idade deles não foi informada.

Câmeras registraram confusão

A dupla é acusada de ter golpeado Leandro sete vezes com uma espada na madrugada do último dia 30 de setembro. Eles teriam se desentendido com a vítima enquanto o segurança parava para fazer um lanche em frente à boate onde trabalhava, na Rua Barão de Amazonas, no Centro de Niterói. Minutos depois da confusão, quando o segurança voltou para seu posto de trabalho, os menores teriam ido atrás dele para realizar o ataque.

Câmeras de segurança instaladas próximo ao local registraram a confusão que sucedeu o crime. Confira as imagens:





O segurança chegou a ser socorrido por um motorista e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Ele ficou internado em estado grave na unidade até o dia 6 de outubro, quando acabou não resistindo aos ferimentos.

