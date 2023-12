Homem é baleado no Barracão, São Gonçalo

Homem está internado no HEAT - Foto: Filipe Aguiar

Homem está internado no HEAT - Foto: Filipe Aguiar

Um homem de 33 anos foi baleado no bairro do Barracão, em São Gonçalo, na noite da última terça-feira (12). Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio, seu estado de saúde é considerado grave.

A vítima teria sido socorrida, inicialmente, à Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA), no bairro do Pacheco, que fica próxima ao local onde ele foi ferido.

Leia também:

Justiça converte em preventiva prisão de homem por morte da filha em Niterói

Polícia investiga morte de pedreiro em Itaboraí

Por conta da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, onde se encontra internado.

Ainda não há informações sobre em que ocasião o homem foi ferido e se havia alguma operação sendo realizada na região durante o momento.