Polícia investiga morte de pedreiro em Itaboraí

A morte do pedreiro Emilson do Amparo, de 62 anos, na noite da última sexta-feira (8), em Itaboraí, no bairro de Genebra, está sendo investigada pela Polícia Civil. A ocorrência foi registrada na 71ª DP (Itaboraí) e será encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

O corpo de Emilson foi encontrado na casa de sua ex-namorada por vizinhos da mulher. O cadáver estava dentro da piscina, e o grupo que o encontrou acreditava que ele tinha se afogado, enquanto a proprietária do local estava caída no chão. A Polícia Militar foi acionada.

Segundo a PM, os agentes do 35ºBPM foram chamados para uma ocorrência de encontro de cadáver na Rua 03. Quando chegaram, eles foram informados que o Serviço Ambulatório Móvel de Urgência (SAMU) já teria constatado o óbito da vítima e levado a ex-namorada da vítima para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior com suspeita de envenenamento.



A perícia apontou morte por asfixia, e em sua certidão de óbito consta hipoxemia, que consiste na falta de oxigenação no sangue, e asfixia mecânica.

A Polícia Civil está investigando o caso e digilências estão em andamento para apurar as causas de morte.