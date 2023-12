Homem é atacado com caixote de madeira no Centro de Niterói; vídeo

Um artista foi atacado por um homem com um caixote de madeira, nesta segunda-feira (11), no Centro de Niterói. Segundo a vítima, a agressão aconteceu de forma "gratuita", sem que ele tivesse feito nada contra o acusado.

Câmeras de segurança registraram o ataque cometido na Rua Visconde de Sepetiba, em frente a um box de crossfit. No vídeo, é possível ver quando um homem se aproxima do cantor e compositor Breno Nobre com um caixote na mão e o acerta na sua cabeça.

"Eu fui agredido no centro de Niterói, ontem, conversando com dois amigos. Do nada vem um suposto morador de rua com um caixote na mão e dá uma 'caixotada' na minha cabeça. Do nada. Eu conversando com as pessoas. A gente conversando, rindo, trocando ideia. Do nada ele acertou a minha cabeça", disse em suas redes sociais.

Segundo Breno, ele não ficou ferido após a agressão, porém uma colega ficou com a mão e o braço inchado, pois o caixote a teria acertado quando ele se quebrou durante o golpe dado pelo homem.

O SÃO GONÇALO procurou a Polícia Civil, que não respondeu sobre as investigações.