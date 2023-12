Caso Aoulath Alyssah: corpo da menina será sepultado nesta quarta (13)

O corpo da menina de 8 anos morta pelo próprio pai em Niterói, na noite da última segunda-feira (11), será sepultado na tarde desta quarta-feira (13). Aoulath Alyssah Rodrigues Damala, de 8 anos, foi espancada pelo pai, o estudante de engenharia Ilias Olachegoun Adeniyi Adjafo, de 30 anos.

O velório acontece a partir das 12h no Cemitério do Maruí, no Barreto, também em Niterói. O sepultamento será realizado às 14h.

Ilias foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, com agravante de tortura e de ser pai da vítima. O exame da perícia indicou que a causa da morte da menina pode ter sido em decorrência de uma lesão na sua coluna cervical.

O acusado foi transferido ainda nesta terça-feira (12) para o sistema prisional de Benfica, na Zona Norte do Rio.