De mãos vazias? Nem pensar! Homem rouba árvore de Natal de portaria em Santa Teresa

Então é Natal… E o que você fez…? Ao que parece, no Rio de Janeiro, nem as decorações natalinas estão escapando da criminalidade. Em uma tentativa frustrada de roubar pertences de valor, um homem acabou levando a árvore de Natal da portaria de um prédio em Santa Teresa, bairro da região central do Rio, na madrugada da última segunda-feira (11).

Toda a invasão foi registrada em um vídeo das câmeras de segurança da portaria, em que é possível ver o homem entrando tranquilamente pela porta da frente, na Rua Cardeal Dom Sebastião Leme, pouco antes da 3h da manhã. Nas imagens, é possível ver o homem pressionando a porta de entrada, e um gatinho correndo ao ver o homem.

O homem ainda tenta disfarçar, e sai da portaria por um momento, dá uma olhada na parte da frente do prédio, mas retorna para a portaria, deixando a porta encostada. Logo em seguida, é possível ver o criminoso na tentativa de não fazer barulho, se movendo bem devagar e com uma camisa enrolada na mão, enquanto vasculha o ambiente.

Frustrado ao não encontrar nenhum objeto de valor, e sem entrar em nenhum apartamento, ele então se vira para a árvore de Natal, retira os pisca-piscas do elemento decorativo da tomada, e a pega no colo, com muito cuidado para não perder nenhuma das decorações. Com a árvore no ombro, ele então sai do prédio, pela porta em que entrou, e leva o objeto consigo.

Segundo moradores da rua, esse homem tem agido na região há algum tempo, mas até o momento, nenhuma providência foi tomada. Essa não foi a primeira vez que ele entrou no edifício, e inclusive, já roubou bicicletas em um prédio vizinho, em outra ocasião.

Moradores ainda reclamam da falta de segurança e policiamento na região, que tem assustado muitas famílias. “A gente não tem policiamento. Eu chego de madrugada, subo a rua e não vejo nada. Então, os moradores estão muito apavorados”, disse um deles.