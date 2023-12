Maior bordel do mundo tem 12 andares e quase 200 funcionários

Se você pensa já ter visto de tudo… Sempre tem algo que irá te surpreender. Neste caso, pode ser que seja este prédio rosa de 12 andares, 9.000 m² e 126 quartos, localizado na cidade de Colônia, na Alemanha. Para quem passa desavisado em frente ao edifício, sua cor chamativa em meio às cores neutras da cidade, pode ser o que torna a construção diferente, mas para os moradores de Colônia, ou viajantes que curtem atrações “ousadas”, o rosa chiclete do exterior é o que destaca o ‘Pascha’, o maior bordel do mundo.

Em funcionamento desde 1972, o lugar se tornou um “ponto turístico” da cidade, que é considerada a mais liberada sexualmente do mundo. Ao todo, o bordel atende até mil clientes por dia, com os britânicos no topo do ranking das nacionalidades que mais frequentam o local.

Já entre os quase 200 funcionários do bordel, não é incomum ver pessoas de diferentes nacionalidades, mas especificamente entre as garotas de programa, a grande maioria delas são da própria Alemanha, ou de países próximos, do Leste Europeu. Em dias mais movimentados, o número de trabalhadoras em serviço pode chegar a 120, além dos 80 funcionários de outros setores que fazem o Pascha funcionar todos os dias.

Mas nem sempre esse foi o seu nome. Até 1995, o ‘Pascha’, como é conhecido hoje, era chamado de Eros Centre, e foi apenas depois de passar por uma reforma completa, para garantir modernidade e sofisticação para os clientes, que o nome foi alterado para o atual. Entre os visitantes do bordel estão anônimos e celebridades, como o rapper Eminem, por exemplo. Em 2009, o cantor 50 Cent se apresentou no local.

Na Alemanha, é inegável o impacto econômico que o comércio sexual tem para o país, que pode chegar a 14,5 milhões de euros, o equivalente a 77 milhões de reais. São cerca de 33 mil profissionais do sexo registrados, que exercem seus trabalhos em mais de 3 mil bordéis espalhados pelo país.

Em 2024, no entanto, essa receita pode aumentar. Colônia será uma das cidades sede da Eurocopa, o Campeonato Europeu de Futebol, e por isso, o número de clientes deve aumentar durante o evento. Segundo informações, os programas custarão cerca de R$ 545 (para que os clientes tenham relações sexuais com sexo oral) para quem quiser se aventurar em um dos quartos disputados do bordel.

Apesar dos lucros, a situação nem sempre foi positiva no Pascha. Em 2003, uma jovem tailandesa que era prostituta no local foi assassinada a facadas por uma cliente, e em 2007, um homem turco, cliente do estabelecimento, foi preso com coquetéis molotov após tentar atear fogo no bordel.

Além disso, em 2020, o Pascha passou por problemas financeiros e chegou a fechar suas portas. Mas em março de 2022, sob nova gerência e uma reforma, o maior bordel do mundo reabriu, e voltou a receber clientes de todo o mundo.