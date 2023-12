Uma pessoa morre após perseguição e troca de tiros na Zona Norte do Rio

Uma perseguição e troca de tiros entre agentes do 2º BPM (Maré) e criminosos resultou em uma morte, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. A ocorrência é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo a PM, na Rua Itararé, em Ramos, nas proximidades do Complexo do Maré, os agentes se depararam com um veículo Tiggo 7 Pro, que havia sido registrado como roubado. Ao ver a viatura, o motorista acelerou o carro. Policiais deram ordem de parada, mas ela não foi acatada, e assim se iniciou a perseguição.

O confronto armado se iniciou na Rua Humboldt, e o carro roubado colidiu contra uma árvore. O homem baleado, de 37 anos, era um dos suspeitos. Seu fuzil foi apreendido, e ele foi levado para o Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Os demais envolvidos fugiram, em direção à comunidade São Pedro.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o caso.