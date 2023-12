Briga envolvendo padrasto e mãe de Ludmilla termina em delegacia

Uma confusão em uma boate envolvendo a mãe e o padrasto da cantora Ludmilla acabou virando caso de polícia neste domingo (10). A influenciadora Silvana Oliveira, mãe da artista, relatou que precisou ir prestar depoimento na delegacia depois que seu marido, Renato Araújo, se envolveu em uma discussão na fila para o banheiro da casa de eventos onde estavam, na Ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca.

Silvana contou, em entrevista ao portal Léo Dias, que estava em um camarote no momento em que a confusão aconteceu. Seu marido, conhecido pelo apelido Renatão, estava na fila para usar o banheiro e relatou ter visto pessoas subornando um homem, que estava na porta do toalete, para furar a fila. Renato resolveu questionar o homem sobre a atitude, o que acabou dando início a confusão.

Leia também:



➢ MC Poze é barrado em porta de boate no Rio e se envolve em confusão; vídeo



➢Mãe do rapper gonçalense Orochi ataca ex-nora nas redes

No meio da briga, Renato afirma ter urinado em uma lata de lixo. Um funcionário do local, por sua vez, alega ter visto Renato urinando no chão. A briga terminou em agressões verbais e Renato acabou expulso do local. Silvana, por sua vez, foi acionada no camarote por conta do ocorrido. "Eu até achei estranho, pois Renato é super paz e amor, todo mundo que conhece sabe que ele não é de briga e confusão", contou a mãe de Ludmilla.



A Polícia foi acionada e Silvana afirma ter sido alvo de xingamentos por parte de um segurança do local enquanto esperavam pela viatura. As ofensas teriam terminado em um breve confronto físico.

"Quando ele [o segurança] me xingou, mandou tomar no c*, Renato foi para cima dele; uma coisa óbvia porque ele é meu marido. Um sujeito homem não vai permitir que xingue a mulher. Quando ele foi pra cima, vieram mais de dez seguranças pra cima do Renato. Meu vestido parou na cabeça, porque obviamente eu me meti, caí para dentro da porrada também, porque eu não ia deixar", disse Silvana.

Por fim, tanto ela e o marido como funcionários da boate foram para a delegacia prestar depoimentos à Polícia Civil. Ninguém foi preso.