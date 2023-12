MC Poze é barrado em porta de boate no Rio e se envolve em confusão; vídeo

O MC Poze do Rodo se envolveu em uma confusão na porta de uma boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo (10), ao ter sua entrada barrada no local. Ele estava acompanhado de amigos e seguranças.

Imagens do ocorrido circulam pelas redes sociais. No vídeo, o cantor é visto, aparentemente, discutindo com seguranças da casa noturna. Em seguida, vários homens aparecem brigando e uma confusão generalizada se instala. Em determinado momento, é possível até escutar barulhos parecidos com os de tiro.

Em suas redes sociais, o MC publicou uma mensagem dizendo que ele teria o aval de um dos donos da boate para entrar no local e que o problema teria sido causado por um segurança "que se acha policial".

“Ei, meus fãs que 'tá' preocupado. Nós 'tá' aqui, mesmo lugar da ocorrência. Fica tranquilo, nós 'tá' na paz. Nós 'tá' ‘calçadão’. Se estivesse errado não estaria aqui dando uma de maluco. Nós 'tá' muito bem. Foi uma confusão de um falso 'polícia'. O cara que é segurança e quer dar um de polícia e arrumar um problemão. Mas arrumou problema com a pessoa errada. Mas viemos com a solução. Não vamos sair daqui. Daqui 'nós' não sai e ninguém nos tira”, disse o cantor em seus stories do Instagram.

Momentos depois, Poze publicou um vídeo de dentro da casa noturna. Não há informações sobre feridos.

