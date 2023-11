Mãe do rapper gonçalense Orochi ataca ex-nora nas redes

Após a influenciadora Lara Jucá gravar um vídeo ironizando o termo "vida rasa", que ela usou para descrever seu ex-namorado, o rapper gonçalense Orochi, sua ex-sogra utilizou as redes sociais para atacá-la e ofender suas amigas.

Eliane Costa, mãe de Flávio, mais conhecido como Orochi, gravou uma série de stories detonando a ex-nora. Eliane rebateu Lara, depois da jovem dizer que estaria lançando tendência após afirmar que o ex tem uma "vida rasa": "Que tendência que você está lançando? Acorda! Quem lança tendência é meu filho. Você só pega é carona", afirma.

Segundo Eliane, o carro em que a ex-nora apareceu "debochando" é um presente do cantor e ela deveria ter vergonha. A ex-sogra de Lara também não poupou xingamento a suas amigas.

"Bando de marmita de bandido. Comidinha de jogador de futebol nos after de madrugada, na encolha. Sua songa monga. Bando de sonsas. Bando de 'f*ded&ir@s'. Pronto, falei! Que venham os sites de fofoca [...]. A vida não é só ficar mostrando o c# no Instagram não, vá caçar o que fazer, fazer uma faculdade, estudar...", comentou.

Após tomar conhecimento das ofensas da ex-sogra, Lara Jucá se pronunciou através de seus stories. De acordo com a influenciadora, ela não dará palco para maluco e não irá perder seu tempo, pois "tem mais com o que se preocupar". “Calada vou vencer, porque assim... não vou dar palco pra maluco, mesmo! Se fosse pra eu falar, ia ser estrago nacional, eu tenho ate pena", expôs.

Porém a mãe de Lara não deixou barato os xingamentos contra sua filha e também resolveu utilizar suas redes sociais para falar sobre o assunto. Ela afirmou que iria "quebrar o silêncio porque estava impactada com o nível baixo de exposição e de confusão sendo gerado com o nome da sua filha".

“Com relação a Lara e Flávio, isso é problema dos dois, isso não é problema de uma mãe resolver. As pessoas estão falando de carro, mas a Lara nunca precisou de presente de ninguém, de dinheiro de ninguém. A Lara tem dinheiro para comprar o que ela quiser, tem uma família por trás, que tá sempre aqui do lado dela. A Lara foi criada com valores, com respeito ao próximo e é um absurdo uma mãe falar da minha filha assim”, disse Cristina Jucá.

Depois de toda a confusão, e de até sua madrasta se envolver na situação, Orochi publicou uma sequência de stories negando as acusações de traição, suposto motivo do término do ex-casal, e falou que a família não deveria se meter em um assunto que é apenas dos dois.

“Realidade, minha família tá confundindo a p*rr@ toda. Tá se esquecendo do fardo que eu carrego. Tirei a família da m&rd@ quando eu tinha 17 anos de idade e sai de casa prometendo voltar pra casa com a melhoria... 'Bagulho' tá refletindo em mim 'erradão'... Eu sou certo pelo certo. Se eu pudesse tirar celular de muita gente eu tirava", ressaltou o rapper nascido em São Gonçalo.