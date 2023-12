Preso suspeito de agredir idoso com soco em Copacabana

Um dos homens acusados de roubar e agredir o empresário em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi preso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na última sexta-feira (8). Já na viatura, Vitor Hugo de Oliveira Jobim, de 22 anos, confessou sua participação no crime aos policiais, inclusive de ter agredido o idoso.

“Tipo assim, no momento ali que eu fiz aquela fatalidade. Eu, tipo assim, pô, mané, fiz a maior m****, mané. Olha o que eu fiz”, disse Vitor Hugo aos agentes, em um vídeo que circula nas redes sociais.

No celular do jovem, investigadores encontraram uma troca de mensagens com um amigo, em que em um dos áudios enviados por Vitor, ele se mostrava com medo de ser identificado a partir das imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos ao redor do local do crime.

“Nessa daí, já deu uma embaçada no meu rosto. Mas vai saber a câmera das lojas mais na frente”, indagou o jovem ao colega.

Apesar dos esforços, a Polícia Civil ainda não conseguiu identificar os outros envolvidos na agressão e no roubo.