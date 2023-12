Acidente em Itaboraí deixa uma morta e quatro feridos

Um acidente de trânsito deixou uma vítima fatal e outros quatro feridos durante a madrugada deste domingo (10), no Retiro São Joaquim, em Itaboraí. Uma mulher de 22 anos acabou não resistindo e morreu no local; as outras vítimas foram socorridas e seguem hospitalizadas no município.

Ainda não há detalhes a respeito das circunstâncias do acidente, que terminou com um carro de passeio capotado na Avenida 22 de Maio. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local já no início da manhã, por volta das 5h20.

Ao chegarem no local, uma das jovens ferida pelo capotamento já estava em óbito, de acordo com os agentes. O local foi isolado e o corpo foi levado para a unidade do Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.



Já os outros feridos- um homem e três mulheres - foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, também em Itaboraí, no bairro Nancilândia. Ainda não há detalhes a respeito de seus estados de saúde, mas os ferimentos não eram considerados graves no momento do socorro, de acordo com o Corpo de Bombeiros.