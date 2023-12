PM detém suspeito de estar envolvido em desaparecimento de criança de quatro anos na Baixada Fluminense

Um suspeito de estar envolvido no desaparecimento de Kemilly Hadassa Silva, uma criança de quatro anos de Nova Iguaçu, foi detido por oficiais da Polícia Militar na manhã deste domingo (10). A menina desapareceu na madrugada deste sábado (9), na comunidade Beira Rio, em Cabuçu.

Segundo a Polícia Militar, marcas de sangue foram encontradas na residência do suspeito. O local foi isolado para perícia. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Leia também:

Criança de quatro anos desaparece na Baixada Fluminense

Eletricista desaparece após fazer orçamento na Zona Oeste



A PM foi ao local após receber uma denúncia de que o rapaz teria sido agredido com socos por moradores da comunidade e teve a sua casa invadida.



Kemilly estava em casa com seus irmãos, de sete e oito anos, quando desapareceu. A mãe das crianças não estava em casa, e retornou por volta de 5h de sábado, quando a menina já havia sumido.

A residência da família fica no mesmo terreno que a casa de outros parentes da criança, mas ninguém notou a presença de estranhos no local. Suellen Roque da Silva, de 29 anos, conta que, quando chegou em casa, o portão estava completamente aberto.

O caso foi registrado na 56ª DP (Comendador Soares) e o Conselho Tutelar foi informado, acompanhando as investigações. O caso será encaminhado ao Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que continuará com as diligências.