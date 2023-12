Criança de quatro anos desaparece na Baixada Fluminense

A menina está desaparecida desde a madrugada do último sábado (09) - Foto: Reprodução

Uma criança de apenas quatro anos, Kemilly Hadassa Silva, está desaparecida desde a madrugada do último sábado (09), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Kemilly estava em casa com seus irmãos de 7 e 8 anos, na comunidade Beira Rio, no distrito de Cabuçu, quando desapareceu.

A mãe de Kemlilly, Suellen Roque da Silva, de 29 anos, saiu por volta das 23 horas e deixou as crianças dormindo. Ao retornar, por volta das 5 horas da manhã, não encontrou Hadassa na cama. Os irmãos não perceberam o momento em que Kemilly desapareceu. A residência da família está no mesmo terreno onde vivem outros parentes da menina, mas ninguém notou a presença de estranhos durante a madrugada.

Suellen relatou que ao chegar em casa, o portão que dá acesso aos fundos do terreno estava completamente aberto. O terreno está próximo a uma área de mata. Uma tia de Kemilly mencionou que a menina não tinha o costume de sair sozinha para a rua e costumava dormir a noite inteira.

O caso foi registrado na 56ª DP (Comendador Soares) e o Conselho Tutelar foi informado, acompanhando as investigações. O caso será encaminhado ao Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que continuará com as diligências.