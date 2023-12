Eletricista desaparece após fazer orçamento na Zona Oeste

Higor Rafael desapareceu após orçar um serviço na Zona Oeste do Rio - Foto: Reprodução

Higor Rafael dos Santos Xavier, eletricista de 28 anos, está desaparecido há 8 dias desde sua saída para um orçamento de serviço no bairro de Cosmos, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo relatos da família, Higor saiu de casa por volta das 15h do último dia 31, utilizando a motocicleta de um amigo, uma Yamaha/XMAX vermelha. Vestia um short jeans preto, camisa regata cinza e chinelos. Seu celular foi desligado desde então.

A família compartilhou que Higor estava em bom estado de espírito, havia voltado do trabalho e planejava passar o fim de ano com seus dois filhos, fruto de seu primeiro relacionamento. Não houve relatos de mudanças de comportamento ou ameaças que pudessem indicar um motivo para o desaparecimento. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).

A mãe de Higor, Clarice dos Santos, de 51 anos, em entrevista ao O Dia, expressou sua angústia diante da falta de notícias do filho. Ela ressaltou que Higor costumava manter contato regular com a família e nunca havia ficado tanto tempo incomunicável.



Informações sobre o paradeiro de Higor Rafael podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) nos números (21/ 2202-0343 / 2582-7130 / 2202-0344), com garantia de sigilo e anonimato.