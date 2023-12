Marido faz esposa de refém em São Paulo

Marido fez esposa de refém com arma branca - Foto: Reprodução

Marido fez esposa de refém com arma branca - Foto: Reprodução

Uma mulher estaria sendo mantida refém pelo marido na Rua Mateus Grou, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, na manhã deste domingo (10).

A Polícia Militar informou que viaturas do Gate foram acionadas por volta das 8h45 atender uma ocorrência "em cárcere privado". O homem mantém a esposa como refém com uso de arma branca.

Um vídeo registrado por vizinhos do local mostra policiais do Grupo de Ações Táticas da Polícia Militar (Gate) entrando no prédio. Um sniper participou da operação.



De acordo com informações do G1, dois tiros foram disparados, mas até a última atualização, não se sabe quem foi o autor dos disparos e se alguém foi atingido.