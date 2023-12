Segurança Presente de Itaboraí apreende carro clonado

Agentes do Segurança Presente de Itaboraí apreenderam um carro clonado de uma concessionária da Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio. Os policiais chegaram até o veículo após vizinhos denunciarem que o automóvel estava em situação de abandono na Rua Fagundes Varela, no Centro, cerca de 56 quilômetros de distância do original. O carro foi levado para a 71ª Delegacia de Polícia, na mesma cidade.

A apreensão aconteceu na quarta-feira (6 de dezembro). De acordo com a equipe do Itaboraí Presente, após a denúncia dos moradores, os policiais verificaram o sistema e constataram que o veículo estava com a documentação em dia e que pertencia a uma concessionária de automóveis que funciona na Tijuca. O supervisor patrimonial da empresa foi consultado e enviou fotos do carro original no pátio do estabelecimento e dos documentos.