Homem teria sido morto após discussão por futebol no Rio

Um homem teria sido morto após uma discussão por futebol ocorrida nesta segunda-feira (4), em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Jefferson de Assis Silva, de 29 anos, foi ferido no pescoço com um caco do gargalo de uma garrafa por um amigo de infância.

Segundo familiares da vítima, o vascaíno teria discutido com um amigo flamenguista, no último domingo (3), e, no dia seguinte, esse mesmo colega teria o "caçado" para tentar matá-lo.

Leia também:

Delegacia do Alcântara prende homem apontado como traficante internacional de drogas

Mulher acusa PM de agressão em academia de São Gonçalo

Jefferson foi atacado depois que saiu da igreja, e o acusado teria fugido do local sem prestar socorro. O suspeito do homicídio estaria utilizando tornozeleira eletrônica e respondendo a um processo em liberdade por roubo.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, também em Realengo. Ele sofreu paradas cardíacas e acabou morrendo no dia seguinte, nesta terça-feira (5).

Jefferson deixa um filho. Seu corpo será enterrado nesta sexta-feira (8).