Delegacia do Alcântara prende homem apontado como traficante internacional de drogas

Apontado como traficante de drogas internacional, Gilmar José Casas Junior, o Russo ou Galego, foi preso por agentes da 74ªDP (Alcântara), quando saía de um hotel de luxo na Barra da Tijuca, na noite desta terça-feira (05). O homem, que é apontado como chefe da quadrilha especializada em levar drogas para a Europa através de mulas, estava foragido há um ano.

A prisão do traficante aconteceu depois que agentes da delegacia do Alcântara passaram a monitorar o criminosos, que apesar de ser oriundo de Santa Catarina, estava vivendo uma vida de luxo na Zona Norte do Rio de Janeiro. Russo foi preso quando deixava o hotel para seguir para uma academia. Contra ele, a polícia cumpriu um mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas.

O acusado, segundo investigações, faz parte de uma quadrilha especializada em arregimentar pessoas para transportarem drogas, principalmente cocaína e haxixe, para Espanha. As conhecidas "mulas" tinham como destino da viagem a cidade de Funchal, na Ilha da Madeira, e de lá seguiam com as drogas para Barcelona.

A investigação teve início em 23 de abril de 2022, quando policiais federais do Aeroporto Internacional do Rio prenderam um casal com 5,2 quilos de cocaína escondidos no forro de uma bagagem despachada para a cidade de Funchal, em Portugal.

A partir das investigações restou apurado que tratava-se de uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas, havendo um grande fluxo de drogas e pessoas saindo do Rio de Janeiro, com destino a Ilha da Madeira, e de lá seguiam para Barcelona, destinatário final das drogas.

O líder da quadrilha, que na época mantinha toda a operação concentrada na Comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio, após a expedição dos mandados de prisão, buscou a Barra da Tijuca para residir, onde levava uma vida de ostentação e luxo na cidade.

O preso será encaminhado ao sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, onde ficará à disposição da Justiça.