Corpo de gonçalense agredido em assalto será sepultado nesta quarta (6)

O corpo do gonçalense Leonardo Alves Quintanilha, de 28 anos, que teve morte cerebral após ser agredido durante um assalto no Centro do Rio, na última terça-feira (28), será sepultado nesta quarta (6) em São Gonçalo.

O enterro acontece no final desta tarde (6), às 16h30, no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, e deve ser acompanhado por familiares e amigos de Leonardo.

Sua morte foi confirmada nesta terça-feira (5) após o jovem passar dias internado em estado grave no CTI do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, desde o dia do crime.

O assalto e a agressão teriam acontecido perto de onde Leonardo morava, no Rio. Mas, de acordo com um amigo, o auxiliar de imigração estaria planejando voltar a viver em São Gonçalo, sua cidade natal, por conta da gravidez de sua irmã. Ele morou a maior parte de sua vida no Galo Branco.