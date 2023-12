Homem é morto na Estrela do Norte, em São Gonçalo

Um homem, de cerca de 40 anos, segundo a polícia, foi morto a tiros, na manhã desta quarta-feira (06), na Rua Padre Gusmão, na Estrela do Norte, em São Gonçalo. De acordo com testemunhas, ele foi baleado quando tentava assaltar um homem, que reagiu e fugiu do local. Um outro baleado no local foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, e a polícia investiga se há ligação entre os dois feridos.

De acordo com informações iniciais, bombeiros foram acionado ao local, e já encontraram o homem sem vida. Em paralelo, um jovem baleado foi levado ao hospital e informou que havia sido atingido durante um tiroteio em São Gonçalo.



A Polícia Militar foi acionada e preservaram o local para agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que realizaram perícia inicial.

Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo procuradas e podem ajudar a elucidar o caso.

A policia ainda não comentou sobre o caso ou confirmou se há ligação entre o baleado com a vitima fatal. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Tribobó, São Gonçalo.

Já a vítima hospitalizada deu entrada no setor de trauma da unidade.