Polícia Civil prende homem envolvido na morte do ex-namorado do sobrinho

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com o apoio de agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), prenderamum homem acusado de ter ajudado seu sobrinho a matar o ex-namorado. A vítima, Sérgio Ricardo Leite de Souza, foi alvo de extorsão antes de ser morta.

De acordo com as investigações, Sérgio teve um relacionamento amoroso com um dos envolvidos no crime por cerca de dois anos. Durante esse período, ela pagava uma espécie de mesada, no valor de R$ 5 mil por mês, a ele. Após o término da relação, a quantia deixou de ser paga, o que irritou o acusado. Com a ajuda de um comparsa, o criminoso se passou por outra pessoa e atraiu o homem para um imóvel, no bairro da Penha.

No local, a vítima foi torturada e obrigada a fazer várias transferências bancárias para a conta dele, no valor de cerca de R$ 30 mil, além de um empréstimo de R$ 90 mil. Após as transferências, o criminoso e dois comparsas – incluindo o preso nesta quinta – mataram a vítima.



O corpo de Sérgio foi encontrado carbonizado no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O autor e um dos comparsas foram presos no final de agosto.

O preso estava foragido e agora também responderá pelos crimes de extorsão, homicídio e ocultação de cadáver. As investigações continuam para localizar outros comparsas que participaram da ação criminosa.