PM é flagrado em ato obsceno e corporação repudia

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) emitiu uma nota condenando o ato obsceno cometido por um agente de segurança na madrugada do último domingo (3), na praça do pedágio da BR-101, em Itaúna, São Gonçalo.

O comando da corporação da PM repudiou veementemente a ação registrada e a assessoria de imprensa informou que policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados para a ocorrência, ocorrida na altura do KM 308.

Leia também:

Homem é preso após se masturbar e mostrar órgão genital para funcionários do pedágio

Polícia Civil prende homem envolvido na morte do ex-namorado do sobrinho

"Um procedimento apuratório foi instaurado para averiguar a conjuntura da ação desse policial militar e a corregedoria da corporação acompanha os trâmites do caso. O fato foi registrado na 72ªDP", disse.



As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas por funcionários da concessionária que administra a BR-101, após denúncia sobre os atos praticados nos pedágios de Casimiro de Abreu e Manilha contra funcionários da cabine de cobrança. O PM teria passado se masturbando e mostrando o órgão genital. O homem foi detido e liberado após prestar esclarecimentos.