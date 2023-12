Três são presos com drogas em Niterói

Três suspeitos por tráfico de drogas foram presos na tarde da última segunda-feira (04) no Complexo do Viradouro, em Niterói. Um deles também teria envolvimento com atividades criminosas na capital do estado, segundo investigações. Drogas e arma foram encontradas com o trio.



De acordo com informações do 12° BPM (Niterói), os agentes receberam denúncias anônimas a respeito das ações do trio no local. Durante as buscas pela Viradouro, eles encontraram o trio, armado, num ponto conhecido pelos moradores como "beco do 600".

Com eles, os policiais também encontraram uma farta carga de drogas, uma pistola de calibre 9mm e vinte reais em espécie, além de aparelhos de rádio usados para comunicação interna do grupo criminoso. Todo o material foi apreendido e levado para a 77ª DP (Icaraí).

Para a unidade, que registrou a ocorrência, também foram levados os três homens. Um deles, segundo apuração da Polícia, teria envolvimento com o tráfico em Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. Os três estão à disposição da Justiça.