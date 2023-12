Jovem gonçalense tem morte cerebral após agressão em assalto no Rio

O gonçalense Leonardo Alves Quintanilha, de 28 anos, agredido por cerca de cinco criminosos durante um assalto no Centro do Rio, na última terça-feira (28), teve sua morte cerebral confirmada. O jovem trabalhava como auxiliar de imigração no Aeroporto Internacional do Galeão.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que iniciou, no último final de semana, o protocolo de morte cerebral de Leonardo. Ele está internado em estado grave no CTI do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, desde o dia do crime.

Leonardo foi agredido pelos homens quando foi levar um amigo em um ponto de ônibus na Avenida Beira-Mar. Os criminosos teriam saído de um coletivo para roubar os pedestres e atacaram a vítima para levar seu celular. Ele teria reagido e os suspeitos então o espancaram.

O auxiliar de imigração teria ainda tentado correr atrás dos criminosos para recuperar o telefone, porém teria voltado a ser atacado. Segundo sua irmã, Isabella Quintanilha, ele teria ficado preso na porta do ônibus em que o suspeitos tentaram fugir e caído desacordado ao ser empurrado.

O assalto teria acontecido perto de onde Leonardo morava, no Rio. Mas, de acordo com um amigo, o jovem teria vontade de voltar a viver em São Gonçalo, sua cidade natal, por conta da gravidez da irmã. Ele morou a maior parte de sua vida no Galo Branco.

A Polícia Civil informou que procura testemunhas e solicitou imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os autores do crime, além de ter pedido ao hospital o prontuário de atendimento da vítima.

Já a Polícia Militar comunicou que o batalhão do entorno não foi acionado para a ocorrência e que souberam do ocorrido após a entrada de Leonardo na emergência, mas que há patrulhamento de rotina na região do Centro.

O caso foi encaminhado para a 5ª DP (Mem de Sá).