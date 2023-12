PRF recupera veículo roubado na ponte Rio-Niterói

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na segunda-feira (04) às 23h, um automóvel roubado no Km 322 da ponte Rio-Niterói ( BR-101) em Niterói. O veículo possuía registro de roubo há mais de um mês.

Os agentes faziam fiscalizações ostensivas na ponte Rio-Niterói quando deram ordem de parada a um carro com apenas o condutor. Após vistorias e consultas aos sistemas operacionais, verificou-se que o carro transitava com placas clonadas, sendo constatado através de análises detalhadas dos elementos identificadores do chassi que o veículo era fruto de roubo com ocorrência registrada no município de São João de Meriti em outubro deste ano.

A ocorrência encaminhada à 76ª Delegacia de Polícia Civil em Niterói/RJ.