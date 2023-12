Homem é preso após se masturbar e mostrar órgão genital para funcionários do pedágio

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (03) após praticar ato obsceno dentro do próprio carro, um Nissan March preto, e mostrar o órgão genital para funcionários da praça do pedágio, na Rodovia BR-101.

Segundo informações, ele praticou o ato pela primeira vez na praça do pedágio de Casemiro de Abreu, por volta das 4h. Os funcionários, então, informaram o ato e a placa do veículo para a equipe da praça do pedágio de Manilha, por onde ele possivelmente passaria mais adiante, o que ocorreu.

Uma funcionária do pedágio de Manilha, munida das informações, também flagrou o ato, que foi registrado pelas câmeras de segurança, e acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez a prisão em flagrante.

Ele foi encaminhado para a 72ªDP (Mutuá), onde o caso foi registrado, e autuado por ato obsceno, sendo liberado em seguida.