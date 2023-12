Casal flagra pedreiro esfaqueando jovem em seu quarto

Uma jovem de 19 anos foi assassinada a facadas, na madrugada deste sábado (02), na zona rural de Miracema, no Noroeste Fluminense.

Segundo informações da Polícia Civil, a mãe e o padrasto haviam escutado a menina gritando em seu quarto, e flagraram um pedreiro que prestava serviço para a família esfaqueando a jovem.



Agentes seguem investigando a causa do crime, e se o homem, de 34 anos, teria invadido o quarto para estuprar a garota. Ainda de acordo com a polícia, a mãe e o companheiro lutaram com o suspeito quando viram a menina sendo esfaqueada e também foram atingidos.

O pedreiro morreu durante a fuga, em um acidente com a motocicleta furtada da vítima. Ele já tinha ficha criminal por uso de droga, furto e desacato a autoridade.



Os responsáveis pela jovem foram levados para o Posto de Urgência de Miracema.



A identificação do suspeito e da vítima não foi divulgada.