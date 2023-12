Ex-jogador do São Paulo é preso após fugir de abordagem policial e ser pego com drogas

Centurión jogou no São Paulo entre 2015 e 2017 - Foto: Divulgação

O ex-jogador do São Paulo, Ricardo Centurión, que jogou pelo time entre os anos de 2015 e 2017, foi detido pela polícia após fugir dos agentes, ser pego portando drogas ilícitas e testar positivo para cocaína. Segundo informações da imprensa argentina, o atacante, de 30 anos, foi pego no bairro Villa Soldati, em Buenos Aires.

Na madrugada da última sexta-feira (1), próximo ao bairro em que o jogador foi detido, policiais argentinos faziam uma patrulha quando notaram dois carros com atividades suspeitas. Em um deles, estava Ricardo Centurión dirigindo um veículo do modelo Mercedes Benz A250. Ao receberem o comando para encostar, ambos aceleraram e tentaram fugir do local.

Após cinco quilômetros tentando despistar os agentes, o carro do jogador foi interceptado. Com ele, estavam um cigarro de maconha, uma flor de maconha, além de remédios psiquiátricos. Ao ser testado, Centurión apresentou não ter ingerido álcool, mas estar sob efeito de cocaína.

Ele foi detido, acusado de violar o artigo 131º, e teve o carro apreendido por estar dirigindo sem a documentação necessária. Um processo por desobediência e posse de entorpecentes também foi aberto contra o jogador.

De acordo com informações, desde 2020, quando Centurión perdeu a então namorada, Melody Pasini, de 25 anos, após sofrer um infarto e um acidente de carro, o atacante enfrenta momentos difíceis. Segundo o jogador, ele nunca se recuperou da perda de Melody, e desde o ocorrido, sofre de depressão, síndrome do pânico e alcoolismo.

No futebol, Ricardo Centurión já passou por times renomados como o brasileiro, São Paulo, além dos clubes argentinos Boca Juniors, Racing, Vélez e San Lorenzo. Atualmente, ele joga na Série A do campeonato local, pelo time Barracas Central.