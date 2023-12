Polícia apreende grande quantidade de drogas em Furquim Mendes, na Zona Oeste

Policiais realizaram apreensão após informações recebidas do Disque Denúncia - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Policiais realizaram apreensão após informações recebidas do Disque Denúncia - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Policiais do 16º BPM (Olaria), após informações passadas pelo Disque Denúncia, apreenderam uma grande quantidade de drogas, na manhã desta sexta-feira (1), na comunidade de Furquim Mendes, Zona Norte do Rio. Durante a operação, foi encontrado um menor infrator que estava com mandado de Medidas Socioeducativas.

A ação aconteceu na Rua Figueiredo Rocha, no interior da comunidade em Vigário Geral, Zona Norte do Rio, e os entorpecentes apreendidos eram destinados à comercialização na região.

Um homem suspeito chamou a atenção dos Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) que, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga. Os agentes encontraram com um menor de idade, chamado de ‘Malandrex’ , 404 pinos de cocaína, equivalente a 80g, 227 pedras de Crack, equivalente a 68g, 12 munições de calibre 556, 6 munições de calibre 38, 5 Munições de calibre 9mm e 1 rádio transmissor.

Cocaína, pedras de crack e munição de armas foram apreendidas durante a operação Divulgação/Disque Denúncia

O conteúdo apreendido e o menor infrator foram levados à 38ª DP (Brás de Pina). O rapaz foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde permaneceu preso.



O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre foragidos da Justiça denuncie através dos seguintes canais de atendimento:

• Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

• WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.