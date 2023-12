Dois adolescentes morrem após serem baleados em Belford Roxo

Dois adolescentes morreram, na tarde deste sábado (02), após serem atingidos num tiroteio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

De acordo com informações iniciais, a causa do confronto, no bairro Nova Aurora, teria sido uma disputa entre milicianos e traficantes da região.



A adolescente de 14 anos foi encaminhada para o Hospital Municipal de Belford Roxo, porém não resistiu.

Leia também

➢ Mãe de Larissa Manoela é indiciada por racismo religioso

➢ Ex-jogador do São Paulo é preso após fugir de abordagem policial e ser pego com drogas

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o outro adolescente foi encontrado morto próximo ao Morro do Avião, comunidade vizinha ao bairro da ocorrência.

Agentes do 39° BPM (Belford Roxo) foram acionados para averiguar o tiroteio e prenderam um homem com uma pistola.