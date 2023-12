Mulher é presa por marcar encontros para furtar vítimas

Uma mulher acusada de combinar encontros pelas redes sociais para furtar vítimas foi detida, neste sábado (02), na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116). Contra Raquel de Melo Pereira, de 25 anos, já havia um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela 39ª Vara Criminal da Capitalismo. Além disso, ela já possuía 18 passagens pela Policia por furto e estelionato.

Segundo investigações de policiais da 67°DP (Guapimirim), durante um encontro com um cliente, realizado em novembro, a suspeita teria se aproveitado de um momento de distração da vítima para roubar seu dinheiro, além de um cartão bancário que foi usado posteriormente em transações.



Ainda de acordo com as investigações, Raquel já havia sido presa, em flagrante, no fim de 2022, acusada de desviar dinheiro pelo aplicativo de um banco do celular de outra vítima na Vila Olímpia, também em Guapimirim.

Ela havia sido libertada no dia 7 de setembro, porém, segundo a polícia, voltou a reincidir no crime após sair da cadeia.