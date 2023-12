Fim de feira! Polícia acaba com 'feira livre' do tráfico em Itaúna

Fim de feira. Foi o que aconteceu na tarde de ontem (01), no Morro dos Tabajaras, em São Gonçalo, quando policiais da 72a DP (Mutuá) fecharam uma boca de fumo, que estava com drogas expostas, como uma feira livre.

Na ação, cinco homens acabaram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Contra um dos acusados existiam em aberto três mandados de prisão pelos crimes de roubo e tráfico.

Leia também:

DD pede informações sobre envolvidos na morte de PM reformado no RJ



PF e Ibama realizam operação e resgatam aves mantidas em cativeiro

Policiais civis foram até a Rua José Moura e Silva, por volta das 15h, após um trabalho de inteligência e levantamento de dados.

No local, os policiais surpreenderam os criminosos com a "mesa montada" com drogas expostas para a venda, além de dois rádios de comunicação.

Todos foram presos em flagrante e encaminhados para a sede da distrital, juntamente com o material apreendido.

O grupo prestou depoimento e será levado para o Complexo prisional do Estado ainda neste sábado (02).