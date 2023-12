Suspeito de tráfico de drogas é acordado por cano de fuzil da PM, enquanto tirava ‘cochilo’

Um homem foi preso na manhã da última sexta-feira (1), na região do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, suspeito de integrar o tráfico de drogas. No entanto, o vídeo do momento em que ele é abordado viralizou nas redes sociais por se tratar de uma abordagem inusitada e pela reação do suspeito. Ele estava dormindo quando os policiais chegaram, e acordou após ser cutucado com um cano de fuzil.

Nas imagens, o homem aparece cochilando em uma cadeira de escritório, com a cabeça encostada em um muro. Por esse motivo, quando os policiais chegaram, o suspeito não percebeu a presença dos agentes. Para dar início a abordagem, um dos policiais o cutucou com um cano de fuzil, acordando o homem do sono.

Confuso, depois de ter sido acordado em meio aos policiais, o suspeito aparentou não entender o que estava acontecendo, e apenas concordou quando um dos agentes disse: "Vai preso na moral, valeu?". O homem não demonstrou nenhum tipo de resistência.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 15º BPM, de Duque de Caxias, fazia um patrulhamento na região do Jardim Gramacho, quando avistaram o suspeito com um rádio comunicador. O homem foi preso e encaminhado à 60ª DP, em Campos Elíseos, onde permanece preso. O aparelho rádio comunicador foi apreendido.