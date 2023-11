Falso entregador de aplicativo é preso por suspeita de assalto no Rio

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (30), por policiais do 2º BPM (Botafogo), suspeito de cometer vários assaltos na Zona Sul do Rio. De acordo com a PM, ele usava um uniforme e mochila de entregador de aplicativo para distrair as vítimas.



O acusado, de 23 anos, acumula outras sete anotações criminais, sendo três por roubo a mão armada. Ele foi preso próximo ao Morro Santo Amaro, no Catete.

Leia também

Mulher é presa acusada de crime de aborto em Niterói



Homem é preso por abusar sexualmente de menina na Ilha de Paquetá



No momento da abordagem, o homem estava em uma moto e chegou a ir na contramão para fugir da PM, mas foi capturado pelos agentes. Um iphone, um cartão e R$ 884 em espécie foram encontrados com o suspeito.



Segundo a corporação, ele é quem aparece em uma imagem de câmera de segurança assaltando um pedestre no Flamengo na última segunda-feira (27). A ocorrência foi registrada na 5ªDP (Centro).

Em nota, o Ifood repudiou a conduta e afirmou que não tem relação com a empresa e deprecia a imagem e trabalho dos entregadores. A empresa afirma trabalhar com as secretarias de Segurança Pública para auxiliar nas investigações.