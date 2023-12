Menor acusado de participar do tráfico em Niterói é capturado

Com ele, policiais apreenderam carga de drogas - Foto: Divulgação

Com ele, policiais apreenderam carga de drogas - Foto: Divulgação

Um menor de idade acusado de envolvimento com criminosos responsáveis pelo tráfico de drogas no Barreto, em Niterói, foi encontrado e apreendido pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (30). Ele foi conduzido à delegacia especializada em delitos cometidos por menores, que fica no Centro da cidade.

Não foram informados detalhes a respeito da ação que culminou na captura do adolescente, que não teve a identidade divulgada. Uma carga de drogas e dois aparelhos de rádio comunicação foram apreendidos com ele. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) registrou a ocorrência.

Leia também:

➢ Suspeito fica ferido após tiroteio no Fonseca

➢ Policial penal é baleado no rosto em São Gonçalo



➢ Mulher é presa acusada de crime de aborto em Niterói