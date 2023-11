Policial penal é baleado no rosto em São Gonçalo

Um policial penal foi baleado, na tarde desta quarta-feira (29), no bairro Maria Paula, em São Gonçalo. De acordo com informações preliminares, ele teria sido vítima de uma tentativa de assalto.

De acordo com a PM, o policial foi atingido por um tiro no rosto. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Na unidade, ele foi estabilizado e passou por cirurgia. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Até o momento, não há mais informações sobre como o crime foi cometido ou sobre a autoria da tentativa de assalto.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em nota, informou "que o inspetor de Polícia Penal Marco Aurélio de Almeida Tavares foi baleado no rosto durante uma tentativa de assalto em São Gonçalo, tendo dado entrada em hospital para socorro médico. A Secretaria lamenta o ocorrido e acrescenta que vai apurar as circunstâncias do episódio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil."