Bicheiro Marcelo Cupim é detido na Barra da Tijuca

O bicheiro Marcelo Simões Mesqueu, o Marcelo Cupim, foi preso, nesta quinta-feira (30), apontado como chefe da contravenção na região da Zona Norte do Rio.

A prisão foi realizada em uma iniciativa conjunta da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio (MPRJ).

O criminoso foi capturado na Barra da Tijuca, Zona Oeste, no momento em que deixava sua filha no colégio.

Cupim estava foragido desde a deflagração da operação Fim da Linha, que ocorreu em novembro do ano passado. Ele foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro os quais foram obtidos com a exploração de jogos de azar.



O bicheiro foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá e sera levado ao sistema prisional.