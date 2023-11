Policia apreende arma e drogas no Jardim Catarina

Uma carga de drogas e uma pistola foram apreendidas por agentes do 7° BPM (São Gonçalo) na tarde desta quinta-feira (30) no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Uma ação do Batalhão local encontrou material do tráfico de drogas local na região; não há relato de presos no bairro.

A pistola era de calibre 9mm e estava com carregador. Os oficiais encontraram, ainda, cinco aparelhos de rádio, usados para comunicação interna entre criminosos na região, segundo relatos. Todo o material apreendido foi levado para a 74ª DP (Alcântara), que registrou a ocorrência.

Além do Catarina, outras regiões de São Gonçalo que receberam oficiais do 7º BPM foram as comunidades do Zumbi, da Mineirinho e da Coruja. Agentes realizaram uma operação para apurar denúncias de atividade criminosa nas regiões e remover barricadas.



De acordo com a corporação, ao longo do dia, foram removidos diversos obstáculos que atrapalhavam a circulação de moradores no Zumbi e na Coruja. Até a publicação desta matéria, não havia informações de presos nas comunidades.





Divulgação