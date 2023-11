Criminosos de facção de Goiás são mortos no Centro do Rio

Três suspeitos foram mortos em um confronto, nesta quinta-feira (30), durante uma operação realizada por policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Rio e agentes do Grupo Antissequestro da Polícia Civil de Goiás. A ação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão contra chefes de uma facção criminosa que atua no Centro-Oeste do país. Uma investigação integrada por policiais civis de 12 estados apontou que os bandidos estavam escondidos no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, no Centro do Rio. Dois mortos eram de Goiás.

Os dois homens que vieram a óbito tinham em seus respectivos nomes um total de 28 anotações criminais por delitos como tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de armas.

Leia também

Mulher é presa acusada de crime de aborto em Niterói

Homem é preso por abusar sexualmente de menina na Ilha de Paquetá



De acordo com a investigação, uma organização criminosa interestadual que atua no tráfico de drogas teria enviado bandidos foragidos da Justiça goiana para esconderijos em morros e favelas do Rio. As comunidades que abrigaram os foragidos têm o comércio de drogas e territórios controlados pela maior facção criminosa do Rio de Janeiro.



O grupo carioca atuaria em parceria com criminosos de Goiás, no tráfico do Centro-Oeste do país. Os bandidos goianos foram identificados como Wellington Jordan Oliveira de Faria, 33 anos, conhecido como Fedido, e Wesley Gomes Honorato, de 28. O primeiro possuía 13 anotações criminais por delitos de associação para o tráfico, tráfico de drogas, homicídio e entre outras. Contra ele, existia um mandado de prisão em aberto. O criminoso era apontado como um dos chefes da quadrilha que atua em Goiás.

Já Wesley Gomes Honorato tinha 15 anotações criminais por associação ao tráfico, tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo e outros delitos. Contra ele, também existia um mandado de prisão em aberto. De acordo com as investigações, Wesley seria o chefe do tráfico de drogas da localidade de João Braz, em Goiânia.

Já o terceiro morto foi identificado como Vanderson Moreira Mota, de 47 anos, natural do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ele tinha várias anotações criminais.