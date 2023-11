Suspeito de esfaquear ex-namorada é preso na Zona Norte do Rio

Um homem, 20 anos, foi detido por policiais da 54ªDP (Belford Roxo), nesta quarta-feira (29), suspeito de tentativa de feminicídio na comunidade Às de Ouro, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Levado para a delegacia, ele teve a prisão decretada pela Justiça.

Segundo a polícia, o suspeito teria esfaqueado quatro vezes a ex-namorada Maria Eduarda Oliveira. O crime teria sido motivado por ela responder negativamente a um pedido para reatar um relacionamento com o ex-namorado.

Maria Eduarda foi esfaqueada pelo ex-namorado | Foto: Reprodução

O crime aconteceu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na madrugada do último sábado (25), data do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra às Mulheres. Ainda de acordo com a polícia, o casal namorou por um ano e meio até que o relacionamento foi rompido. Uma semana após a separação, o acusado foi a casa da jovem, alegando que teria esquecido um cartão bancário na residência. Em seguida, sacou uma faca e agrediu a vítima.



Ferida, Maria Eduarda foi levada para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias, onde chegou a ficar internada. Após o crime, o suspeito se apresentou na 57ªDP (Nilópolis), onde alegou que a agressão ocorreu após uma discussão. Ele contou que a ex-namorada o atacou pelas costas, e que por isso, foi até a cozinha onde pegou a faca, usada para ferir Maria Eduarda.

Investigações feitas pela 54ªDP (Belford Roxo), no entanto, concluíram que a versão do suspeito não correspondia com o que havia realmente acontecido. Ouvida na delegacia, a vítima contou que o ex-namorado chegou em sua casa dizendo que havia esquecido um cartão bancário. Pouco depois, ele sacou uma faca e a feriu quatro vezes no pescoço, além de a atingir com um soco no rosto.

O rapaz teve a prisão temporária decretada por 30 dias, pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O suspeito foi encaminhado para o sistema penitenciário e deverá passar por uma audiência de custódia. Na ocasião, um juiz vai avaliar se confirma a validade da prisão, se decreta a prisão preventiva, ou ainda se concede o direito ao suspeito de responder pelo crime em liberdade.