Agente da Força Nacional morre baleado na porta de casa no Rio; vídeo

Homem que atirou no agente chegou a escorregar durante a fuga - Foto: Reprodução

Um agente da Força Nacional morreu após ser baleado, na noite desta terça-feira (28), em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio. Edmar Felipe Alves dos Santos, de 36 anos, teria sido atingido ao sair no portão de casa após ouvir uma briga.

Edmar teria saído, armado, no portão depois de ouvir tiros em uma residência vizinha, na Rua Mário Barbedo. Um homem de 24 anos que estava fugindo após atirar na companheira teria se deparado com o soldado e disparado duas vezes contra ele, que foi atingido na cabeça.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o acusado atirou contra o policial e, em seguida, escorregou na calçada durante a fuga. Ele teria entrado em um táxi e se deslocado até a Comunidade da Serrinha, na Zona Norte da cidade.





Edmar chegou a ser socorrido pelos companheiros de casa até o Hospital da Base Aérea do Campo dos Afonsos, em Marechal Hermes, mas não resistiu aos ferimentos. O soldado da Polícia Militar de Alagoas veio para o Rio para atuar nas ações da Força Nacional.

Já a mulher baleada pelo criminoso foi socorrida para o Hospital Estadual Carlos Chagas, também em Marechal Hermes, onde foi internada em estado grave.

A Polícia Militar do Rio informou que o autor dos disparos contra o agente ainda não foi localizado e que equipes do 18° BPM (Jacarepaguá) acompanham a ocorrência. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga o caso, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

A Polícia Militar de Alagoas divulgou uma nota de pesar em que lamenta o falecimento do soldado que entrou para a Corporação em 2020.

"Em nome de toda tropa, o comandante-geral da Corporação, coronel Paulo Amorim, presta as mais sinceras condolências aos amigos e familiares, ao tempo em que coloca a Instituição a disposição para o que se fizer necessário. Em breve serão divulgados os horários de velório e sepultamento", comunicou.