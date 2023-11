Chefe do tráfico de comunidades na Baixada Fluminense é detido por PM

Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (29), apontado como um dos líderes do tráfico de comunidades de São João de Meriti. Luciano Santos de Oliveira, conhecido como Hot Wheels, foi detido por policiais militares, em um dos acessos da Comunidade do Guarany, no bairro Jardim Metrópole.

Com o criminoso foi apreendida uma pistola de calibre 40, com numeração raspada.



De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, Hot Whelles possui diversas passagens pelo crime de roubo de cargas. Atualmente, ele estaria ocupando a função de principal liderança do tráfico de drogas nas comunidades do Guarany, Cruzeiro, Vila Ruth, Faizão, Dique do Vilar e Embaixador, em São João de Meriti.

Luciano também é apontado por agentes como o homem de confiança do traficante Criam, o qual está detido e é acusado de ser chefe da maior facção no munícipio.



O criminoso foi encaminhado à 64ª DP (São João de Meriti), onde foi determinada a prisão em flagrante, pelo crime de porte de arma de fogo com numeração de série raspada.