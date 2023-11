Morre criança ferida em acidente na BR-101, em São Gonçalo

Menor estava internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Filipe Aguiar

Menor estava internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Filipe Aguiar

Morreu, nesta quarta-feira (29), Pedro Felipe de Oliveira Sales, o menino de 10 anos que ficou ferido após um acidente de trânsito na rodovia BR-101, na altura de São Gonçalo, na manhã do último sábado (25). Internado desde o dia do ocorrido no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, foi vítima de morte encefálica, segundo a unidade.

O menor foi atropelado pelo veículo que capotou e chegou em estado grave na unidade. Lá, ele passou alguns dias recebendo acompanhamento, mas acabou não resistindo. O Hospital realizou os exames clínicos para comprovação de morte cerebral, que concluíram o óbito nesta quarta (29).

Segundo a unidade, familiares de Pedro acompanharam os últimos exames e entraram com um pedido para que os órgãos do menino sejam doados. A família autorizou a doação do coração, dos rins, do fígado e das córneas.

No dia do acidente, uma pedestre adulta que estava próximo da via acabou sendo atingida no momento do acidente e morreu no local. Outras três pessoas ficaram feridas com o capotamento. O motorista do veículo que capotou e um passageiro ficaram com ferimentos leves, além de um pedestre, que ficou ferido em estado moderado. O acidente aconteceu na altura do km 300,2, na pista em sentido Espírito Santo.