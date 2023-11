Dupla acusada de furtar casa em Maricá é presa dentro do ônibus

Dois homens acusados de furtar uma residência em Maricá foram capturados pela Polícia dentro de um ônibus municipal durante a madrugada desta quarta-feira (29). Os suspeitos teriam levado os itens roubados de uma casa em Araçatiba e escapado em um dos "vermelhinhos", coletivos gratuitos que circulam pelo município.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar após ver a dupla carregando uma televisão, um aparelho de som e uma bomba d'água na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro da cidade. Antes de os agentes chegarem, no entanto, os dois entraram em um ônibus da linha "E30A", que segue em direção ao Recanto.

Os oficiais procuraram o coletivo na região durante a madrugada e encontraram o ônibus na altura do bairro Flamengo. Dentro do transporte, encontraram um homem, com cerca de 31 anos, e um jovem de 18, carregando alguns eletrônicos. Questionados, os dois confessaram o crime, segundo a Polícia.

O material foi recuperado e a dupla levada para a 82ª DP (Maricá). De lá, ambos foram conduzidos para a 76ª DP (Centro de Niterói), Central de Flagrantes da região.